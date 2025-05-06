Стало известно, почему главу Мценска не отправили в отставку

Решение о «невозможности удаления в отставку» вступило в силу.

Мценский городской Совет народных депутатов обнародовал свое решение, принятое на внеочередном заседании, прошедшем 29 апреля. В повестку дня сессии был включен вопрос о рассмотрении инициативы группы депутатов Мценского городского Совета народных депутатов об удалении главы города Мценска в отставку. Этот пост занимает Николай Кочетаев. В сентябре 2021 года он сам был избран депутатом Мценского городского Совета народных депутатов, а 18 февраля 2022 года большинством голосов местного парламента был избран главой города Мценска.

На внеочередной парламентской сессии было рассмотрено сопроводительное письмо руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Мценском городском Совете Селиверстова вместе с проектом решения Мценского городского Совета народных депутатов об удалении главы города Мценска в отставку. Также парламентарии изучили письменное обращение группы из 11 депутатов что составляет одну треть от установленной численности депутатов с инициативой об удалении главы города Мценска в отставку.

Кроме того, на сессии были представлены предложения постоянных депутатских комиссий Мценского городского Совета народных депутатов, письмо заместителя губернатора Орловской области по внутренней политике Ирины Патроновой от 24 апреля 2025 года. Изучив все материалы, мценский парламент решил сопроводительное письмо руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» и прочие письма лишь принять к сведению.

В решении указано: вопрос «О рассмотрении инициативы группы депутатов Мценского городского Совета народных депутатов об удалении главы города Мценска в отставку» не может быть рассмотрен на заседании горсовета 29 апреля 2025 года в связи с тем, что в поступившем обращении и проекте решения не указаны основания, предусмотренные частью 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и обстоятельства, выдвигаемые депутатами в качестве основания для удаления главы города Мценска в отставку.

Горсовет подчеркнул, что по поводу «обстоятельств удаления в отставку» главе муниципального образования в соответствии с указанным выше Федеральным законом «должно быть обеспечено предоставление возможности дать депутатам представительного органа муниципального образования объяснений». Решение депутатского корпуса уже вступило в силу. Отметим, что удалить главу города в отставку депутаты требовали за якобы несоблюдение им ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

ИА “Орелград”