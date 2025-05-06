В Орле установили интерактивные инсталляции от VK

6.5.2025 | 13:01 Новости, Общество

Они посвящены теме Великой Отечественной войны.

Фото: Администрация Орла

Зеркальные стелы от VK установили на бульваре Победы и в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Инсталляции устроены следующим образом. На одной из граней размещены архивные фотографии времён войны, отреставрированные с помощью технологий «Облака Mail».

На другой – QR-код, который позволяет каждому обладателю смартфона увековечить память об участниках Великой Отечественной войны из своей семьи. На специальной странице можно загрузить их фотографии. Нейросеть Mail сделает черно-белые изображения цветными.

Также с двух других сторон расположены зеркала с подписями «Внук героя» и «Внучка героя». Здесь все желающие могут сделать тематическое селфи.

Аналогичные стелы должны появиться ещё в девяти городах России.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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