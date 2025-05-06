Эксперты объяснили рост цен на перевозку пассажиров

Сказался дефицит водителей у перевозчиков и другие факторы.

В Орловской области в марте 2025 года продолжился рост цен на различные платные услуги. В частности, заметно подорожали отдых за рубежом и пассажирские перевозки. В части зарубежного туризма рост цен был спровоцирован ростом спроса из-за начала туристического сезона.

Пассажирские перевозки подорожали из-за увеличения затрат таксопарков на содержание автомобилей, кроме того, из-за дефицита сотрудников перевозчики повышали заработные платы своим водителям. Об этом в своем аналитическом обзоре сообщает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

«В целом годовая инфляция в Орловской области в марте составила 10,6 процента, – отмечает ведомство. – На рынке продовольственных товаров заметнее всего дорожали кондитерские изделия и кофе. Цены на конфеты и пряники продолжили расти из-за того, что у кондитеров выросли затраты на сырье, логистику, упаковку, а также на оплату труда работников. Кофе подорожал из-за сокращения производства в регионах, где выращиваются кофейные зерна, особенно в Бразилии».

Укрепление рубля привело к снижению стоимости импортных поставок. На орловском розничном рынке это явление выразилось в снижении цен на обувь, телевизоры и компьютеры. В то же время выросли цены на парфюмерию, косметику, моющие и чистящие средства. Эксперты объясняют это тем, что у производителей и ретейлеров увеличились расходы на производство и реализацию из-за удорожания сырья, материалов, логистических услуг, роста расходов на заработную плату. Еще одной тенденцией марта стало снижение спроса на технику, что связано с охлаждением потребителей к кредитованию.

«Цены в регионе все еще растут повышенными темпами, так как спрос в экономике пока опережает возможности производства, – объясняет начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева. – Чтобы инфляция снизилась до приемлемого уровня – вблизи 4 процентов, Банк России сохраняет высокую ключевую ставку. От нее зависят ставки банковских депозитов и кредитов. При повышении ставок вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе за счет покупок в кредит. В результате спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4 процента в 2026 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем».

ИА «Орелград»