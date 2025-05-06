Три орловских компании вышли из зоны убытка

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области рассказали статистики.

В Орловской области в январе-феврале 2025 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 5,01 миллиарда рублей. Для сравнения, по итогам января положительное сальдо составляло 1,99 миллиарда рублей, то есть всего за один месяц оно выросло чуть более чем на 3 миллиарда.

Статистики подсчитали, что по итогам двух месяцев текущего года 191 орловское предприятие получило совокупную прибыль в размере 7,464 миллиарда рублей, а 98 предприятий сработали с общим убытком на сумму 2,453 миллиарда рублей. Это означает, что по сравнению с январем в феврале выросло число прибыльных компаний – три орловских компании ушли из отрицательной зоны. Однако напомним, что указанная статистика приведена без учета малого предпринимательства, кредитных и прочих финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Подсчитали статистики и долги орловского бизнеса. Так, совокупная кредиторская задолженность по состоянию на конец февраля 2025 года составила 118,46 миллиарда рублей. Доля просроченных обязательств оценивается в 2,1 процента от общей суммы долга, в денежном эквиваленте она составляет 2,48 миллиарда рублей. Для сравнения, доля просроченной кредиторской задолженности на конец февраля 2024 года составляла 2,7 процента, на конец января 2025 года – 2,1 процента.

«Дебиторская задолженность на конец февраля 2025 года составила 118,907 миллиарда рублей, из нее просроченная – 1,827 миллиарда рублей, или 1,5 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец февраля 2024 года – 1,6 процента, на конец января 2025 года – 1,4 процента)», – информирует также Орелстат.

ИА «Орелград»