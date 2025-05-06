Концессионера обязали отремонтировать участок водовода в Нарышкино

Иск чиновников рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

В феврале 2022 года между городским поселением Нарышкино и ООО «Жилводсервис» заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. В приложении к нему указывалось, что компания обязуется произвести замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым на наружном водопроводе на улице Ленина, напротив домов 166-178. Предельный размер расходов на данную реконструкцию был установлен в 765,36 тысячи рублей. Срок выполнения работ – 2023 год. Однако обязательства не были исполнены. Чиновники обратились в суд.

ООО «Жилводсервис» возражал против удовлетворения заявленных требований. По мнению ответчика, выявление скрытых работ, которые не были включены в концессию, затрагивают права третьи лиц. Ответчик не оспаривал, что объекты соглашения требуют реконструкции или капитального ремонта, но перечень и объёмы работ не соответствуют существующим параметрам систем водоснабжения. Переданные документы не позволяют подготовить проектную документацию, заявили в ООО «Жилводсервис», отметив, что сообщали об этом администрации. Например, общая протяженность водопровода по улице Ленина в концессии указана как 3500 м. Фактически оказалась равна 4926,30 м. Отсутствие в приложении к концессионному соглашению ряда позиций и точного описания, свидетельствует о передаче концессионеру имущества без документов, без необходимых характеристик, в связи с чем, отсутствуют правовые основания для признания требований истца правомерными, заявили в ООО «Жилводсервис».

Суд посчитал доводы ответчика необоснованными. Закон о концессионных соглашениях предполагает, что при их исполнении концессионер обязан осуществить в установленные сроки реконструкцию; поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание. Проектная документация, необходимая для реконструкции, должна была быть подготовлена в данном случае в течение двух месяцев с момента подписания соглашения. Однако, в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлены в материалы дела доказательства ее разработки.

Суд решил обязать «Жилводсервис» в срок в один месяц провести работы по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, на улице Ленина, напротив домов 166-178, протяженностью 200 м. Также с компании в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 50 тысяч рублей.

ИА “Орелград”