Из Орла на СВО отправили летние маскировочные сети

6.5.2025 | 11:33 Новости, СВО

Гуманитарный груз подготовили силами орловских депутатов.

Фото: orlvestnik.ru

К ним обратились за помощью представители группировки войск «Север». Сезоны меняются — в связи с этим в зоне специальной военной операции растёт потребность именно в летних масксетях.

Как рассказал депутат Орловского городского Совета Владислав Гефель, для защитников Отечества подготовили 15 сетей — каждая размером 3 на 6 метров. «Они смогут спрятать не только транспорт, но и военную технику, а также инженерные сооружения», – подчеркнул орловец.

Груз уже отправился на Курское и Белгородское направление. Его доставит на фронт житель Орловской области — участник СВО.

ИА «Орелград»


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