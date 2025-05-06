Из Орла на СВО отправили летние маскировочные сети

Гуманитарный груз подготовили силами орловских депутатов.

К ним обратились за помощью представители группировки войск «Север». Сезоны меняются — в связи с этим в зоне специальной военной операции растёт потребность именно в летних масксетях.

Как рассказал депутат Орловского городского Совета Владислав Гефель, для защитников Отечества подготовили 15 сетей — каждая размером 3 на 6 метров. «Они смогут спрятать не только транспорт, но и военную технику, а также инженерные сооружения», – подчеркнул орловец.

Груз уже отправился на Курское и Белгородское направление. Его доставит на фронт житель Орловской области — участник СВО.

ИА «Орелград»