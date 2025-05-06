Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары

Спонтанные покупки стали неотъемлемой частью жизни россиян.

Треть жителей страны совершает такие приобретения несколько раз в неделю, а более 40% делают это еженедельно. При этом половина покупателей впоследствии сожалеет о необдуманных тратах, особенно когда они касаются одежды, обуви и аксессуаров. Это следует из опроса ВТБ по изучению потребительских привычек россиян.

Оказалось, что географический фактор играет роль в формировании покупательских привычек. Лидерами по количеству импульсивных покупок стали жители южных регионов России, где показатель достигает 37%. Большинство импульсивных покупок, о которых россияне потом сожалели, укладываются в сумму от тысячи до 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечается высокая доля крупных спонтанных трат (37%) в диапазоне от 5 до 15 тысяч рублей.

Характер расходов различается по категориям товаров. Наибольшую склонность к необдуманным покупкам проявляют в отношении одежды и аксессуаров (50%), подписок и онлайн-сервисов (23%), гаджетов и техники (9%).

Управление бюджетом остается важной задачей для большинства потребителей. 65% россиян стремятся контролировать свои расходы, хотя это не всегда удается. Для самоконтроля используются различные методы: составление списка покупок (50%), откладывание покупки для обдумывания (38%), установление лимитов на траты (26%).

По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, современные потребители научились находить баланс между рациональными тратами и возможностью порадовать себя. Небольшие импульсивные покупки стали эффективным способом снятия стресса или празднования успехов, считает эксперт.

В опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”