Орловцы стали реже выезжать за границу с питомцами

Об этом сообщили в орловском Управлении Россельхознадзора.

За весь первый квартал текущего года из Орловской области в такие поездки отправились всего два животных — а именно две собаки. Одна убыла в Аргентину. Другая — в Чехию.

В аналогичном периоде минувшего года были оформлены аналогичные документы на 10 орловских домашних питомцев.

Для вывоза животного за границу нужен ветеринарный сертификат. Его выдают в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе России и транспорте, который является частью областного Управления Россельхознадзора.

Как добавили в ведомстве, чтобы сэкономить время, хозяева животных могут подавать заявки через систему Ecert. При этом страна прибытия может быть любой.

Кроме того, на сайте Управления размещена форма для соответствующего заявления, а также подробная инструкция по её заполнению.

ИА «Орелград»