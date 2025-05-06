Орловским осужденным рассказали о проблеме зависимостей

Беседу с осужденными провела представитель волонтерского движения.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, информационно-профилактическое мероприятие было проведено в стенах УФИЦ № 3 – участка, функционирующего как исправительный центр. В роли лектора выступила координатор направления «Санитарно-профилактическое просвещение» регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Таратун. Слушателями стали осужденные к принудительным работам. Лектор рассказала им о проблеме алкогольной и наркотической зависимости и пользе здорового образа жизни.

«Осужденным УФИЦ № 3 была продемонстрирована презентация о механизме воздействия и последствиях употребления психоактивных веществ, их вредоносном влиянии на организм человека, его личную и общественную жизнь, – сообщили в УФСИН. – Кроме того, координатор общественного движения рассказала о масштабах алкоголизма и наркомании в России, ответила на поступившие от участников встречи вопросы».

В ведомстве подчеркнули, что подобные профилактические беседы неплохо себя зарекомендовали, так как они «побуждают по-другому взглянуть на проблему зависимостей, мотивируют к изменению своего образа жизни в сторону здоровья и благополучия, помогают правильно расставлять жизненные приоритеты». К слову, в Орловской области на уровне госпрограммы реализуется комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным».

Он предусматривает увеличение количества наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет, с 10,2 до 11 человек на каждые 100 больных наркоманией среднегодового контингента, а также повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 8,4 до 9,8 человека на каждые 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

ИА «Орелград»