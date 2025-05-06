Орловский губернатор прокомментировал атаку дронов

6.5.2025 | 16:27 Важное, Новости, СВО

Сегодня днём над Орловщиной сбили 15 БПЛА.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official (иллюстративное)

Также враг атаковал Курскую и Брянскую области. Об этом сообщается на официальных ресурсах Министерства обороны России.

Атака произошла в промежутке с 09:30 до 13:10. При этом под наибольшим ударом оказалась как раз Орловщина. В небе над нашим регионом сбили 15 дронов врага.

Также российские ПВО нейтрализовали семь беспилотников над Курской областью, ещё три — над Брянской.

Информацию подтвердил губернатор Орловщины Андрей Клычков.

«Массовый вражеский налет не достиг цели – повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся проверки оперативных служб», – написал орловский глава в социальных сетях.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования