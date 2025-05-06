Орловский губернатор прокомментировал атаку дронов

Сегодня днём над Орловщиной сбили 15 БПЛА.

Также враг атаковал Курскую и Брянскую области. Об этом сообщается на официальных ресурсах Министерства обороны России.

Атака произошла в промежутке с 09:30 до 13:10. При этом под наибольшим ударом оказалась как раз Орловщина. В небе над нашим регионом сбили 15 дронов врага.

Также российские ПВО нейтрализовали семь беспилотников над Курской областью, ещё три — над Брянской.

Информацию подтвердил губернатор Орловщины Андрей Клычков.

«Массовый вражеский налет не достиг цели – повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся проверки оперативных служб», – написал орловский глава в социальных сетях.

ИА «Орелград»