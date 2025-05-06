В Орле решили не завершать отопительный сезон

Погода остается нестабильной, подчеркнул губернатор.

Андрей Клычков посвятил в эфире в соцсетях 5 мая пару слов теме холодных батарей. Он признал, что многие орловцы пишут про холод в квартирах. Там, где в теплую погоду завершили отопительный сезон, запустить систему заново не так просто.

«В городе Орле, несмотря на дополнительные расходы, сохраняем теплоноситель. Будем придерживаться этой практики», – резюмировал Клычков.

Напомним, минувший апрель поставил ряд температурных рекордов. Погода была фактически летняя. Воздух прогрелся до 26 градусов. Первым из крупных городов региона отключил отопление Мценск, далее последовали Ливны. Май же оказался холоднее своей нормы: отклонение на 1,2 градуса. Фактическая температура месяца, по данным «Погода и климат», около 10,7 градуса, что укладывается в нормативы, которыми обычно оперировали чиновники “среднесуточная +8”.

ИА “Орелград”