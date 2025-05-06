Квартира-«призрак» выявлена в Орле

Стали известны подробности проверки жилищного фонда.

Контрольно-счетная палата города Орла в своем годовом отчете привела примеры результатов некоторых проверок. Одна из них коснулась управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла (УМИЗ). По ее итогам КСП пришла к выводу, что указанным ведомством не осуществляется достоверный учет муниципального имущества. Существующая система учета, по мнению КСП, не дает полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципального имущества, не содержит всей предусмотренной законом информации.

«Из полномочий УМИЗ неправомерно исключено ведение учета муниципального жилого фонда, – отмечают аудиторы. – Вместе с тем, ведение реестра жилых помещений, отдельно от реестра муниципального имущества, не предусмотрено действующим законодательством. Законодательством установлено ведение одного, единого реестра муниципального имущества, включающего сведения о муниципальном недвижимом имуществе – жилых помещениях».

В качестве иллюстрации можно привести такой пример. В ходе проверки аудиторы установили, что в муниципальной собственности находятся две квартиры по одному и тому же адресу на улице Широко-Холодной. Одна квартира площадью 72,4 квадратных метра находится в новом 10-этажном многоквартирном жилом доме. А вот вторая квартира площадью 45,2 квадратных метров находилась в ветхом и уже снесенном многоквартирном жилом доме, который раньше стоял на месте новой высотки.

«Ветхая квартира подлежала списанию и исключению из Реестра муниципального имущества, как несуществующая уже более 4-5 лет, однако была необоснованно зарегистрирована УМИЗ в муниципальную собственность, – говорится в отчете КСП. – Таким образом, существует риск списания новой квартиры вместо ветхой квартиры, а, следовательно, утраты муниципального имущества кадастровой стоимостью 5,987 миллиона рублей».

ИА «Орелград»