Суд рассмотрит дело орловца, оскорблявшего бывшую узницу фашистов

Обвинительное заключение утверждено.

В ближайшее время состоится судебный процесс. Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Речь идёт о жителе областного центра, который попал в поле зрения общественности и правоохранителей осенью минувшего года. Тогда о ситуации рассказала «Русская община». Пенсионерка, бывшая узница фашистских концлагерей, рассказала активистам об агрессивном поведении внука.

Мужчину задержали. Впоследствии на ситуацию обратил внимание и глава СКР Александр Бастрыкин.

Согласно свежей информации, на данный момент ему вменяются статьи «разбой» и «угроза убийством». Преступления произошли 15 сентября 2024 года. Сначала мужчина ограбил мать, применяя нож, а затем угрожал убийством бабушке, бывшей узнице фашистов, и своему собственному малолетнему сыну-инвалиду.

В прокуратуре Орловской области сообщили некоторые подробности. Так, выяснилось, что обвиняемый отнял у матери всего 200 рублей. Уточняется, что его мать родилась в 1960-м году, а его бабушка — в 1934-м. Также дополнительно сообщается, что среди лиц, которым орловец угрожал убийством, была и его сестра.

Дело рассмотрят в Заводском районном суде Орла.

ИА «Орелград»