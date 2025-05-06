Мошенники обманывают орловцев, «прикрываясь» маркетплейсами

У жительницы Орловской области выманили 50 тысяч рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, пострадала женщина из города Ливны. Мошенники связались с ней через «Телеграм». Они предложили собеседнице заработать на оценке товаров, размещённых на одном из популярных маркетплейсов.

Для того, чтобы оценить товары, требовалось выкупить их. При этом женщина должна была перевести нужную сумму на счета физических лиц. Однако фактически на маркетплейсе заказы не оформлялись и не выкупались.

В итоге орловчанка, поверив мошенникам, потеряла 50 тысяч рублей. Сейчас по данному факту заведено уголовное дело.

Прокуратура области напомнила орловцам, что им следует доверять только официальной информации, а не сообщениям неизвестных собеседников. Также тревожным сигналом является предложение о переводе средств именно на счёт физического лица (как якобы необходимого условия для «сделки»). «Так действуют только мошенники», – подчеркнули в органе надзора.

ИА «Орелград»