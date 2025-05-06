На Орловщине попрощались с участником СВО

Антон Симонов героически погиб при исполнении служебного долга.

Об этом сообщили в Администрации Новодеревеньковского района.

Антон Симонов родился в селе Косарево в 1990-м году. Затем окончил суз и работал в сфере сельского хозяйства. В октябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны России.

«Антон Викторович в трудные времена для страны проявил высокие чувства патриотизма – любовь к Родине, ответственность за будущее страны, встал на защиту Отчизны и русского народа от возродившегося на Украине нацизма», – высказались представители районных властей.

Прощание с защитником Отечества состоялось сегодня в его родном селе.

ИА «Орелград»