Орловщину и Кузбасс породнила земля с полей сражений

Капсулы с почвой, взятой в Орловской области, доставили в Кемерово.

Об этом сообщает Администрация Правительства Кузбасса.

В далёкий от нас регион России отвезли землю, взятую в Новосильском районе в селе Вяжи на местном мемориале. В 1943-м во время наступательной операции Красной Армии «Кутузов» этот населённый пункт стал местом ожесточённых боёв.

«Среди героев, оставшихся на орловской земле, были кузбассовцы Лунифаса Салимов, Виктор Шадчин и другие воины», – отметили в пресс-службе.

В торжественной церемонии участвовал представитель нашего региона – депутат Орловского областного Совета Михаил Жилин.

Капсула с землёй будет храниться в гражданской часовне, которая располагается внутри кемеровского Мемориала Воину-Освободителю.

Отмечается, что сбор земли с мест сражений, в которых участвовали жители Кузбасса, проводится при участии Российского военно-исторического общества — и по поручению губернатора этого региона Ильи Середюка.

ИА «Орелград»