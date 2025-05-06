На Орловщину из Москвы прибыла частичка Вечного огня

6.5.2025 | 12:30 Новости, Общество

Её доставили в рамках ежегодной акции Народного фронта «Огонь памяти».

Фото: Штаб ОНФ в Орловской области

Пламя проделало долгий путь, начавшийся от стен московского Кремля, из Александровского сада, с Могилы Неизвестного солдата. Торжественная встреча состоялась на границе с Тульской областью.

В Орловской области частицу Вечного огня провезли по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Также в рамках авто- и мотопробегов состоялось возложение цветов – к братским могилам в селе Тельчье (под Мценском) и на Кривцовском мемориале (под Болховом).

Привезённое из Москвы пламя символически соединили с орловскими Вечными огнями. Также орловцы смогли зажечь от него лампадки.

Ожидается, что в этом году в рамках акции Вечный огонь побывает в 130 городах России и 21 стране мира.

ИА «Орелград»


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