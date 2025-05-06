Путин наградил орловца Дербенко орденом

6.5.2025 | 12:05 Новости, Общество

Композитора отметили «За заслуги в культуре и искусстве».

Фото: philharmusic.ru

Так называется орден, которым награждён знаменитый орловец, композитор, преподаватель Орловского музыкального колледжа. Евгения Дербенко отметили с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, ордена Почёта удостоился генеральный директор Мценского завода коммунального машиностроения Виктор Сасин. Его отметили « за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Указ о награждении (№279 от 5 мая) подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, президент, в числе прочих лиц, объявил официальную благодарность орловцу Владимиру Санькову. Мужчина трудится в должности «машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Орёл-Сортировочный Московской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги»». Санькова поощрили с той же формулировкой как и Сасина.

ИА «Орелград»


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