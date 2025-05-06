В Орле семьям участников СВО помогут наборами продуктов

В ближайшие дни в городе раздадут 300 наборов.

Такую помощь окажет Орловский социальный кластер.

На данный момент «коробки добра» уже переданы городской администрации. Далее мэрия доставит их родственникам защитников Отечества.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в состав наборов вошли продукты с длительным сроком хранения. Это крупы и макароны, печенье, сахар, мармелад и многое другое.

Также в пресс-службе отметили, что Орловский социальный кластер постоянно участвует в акциях, направленных на поддержку семей участников СВО.

ИА «Орелград»