Орловцам рассказали, как правильно жаловаться на собачьи экскременты

На состояние Семинарского парка обратили внимание с помощью одноименного портала.

Зеленая территория длительное время используют для выгула собак, что создает серьезные проблемы для других посетителей. В парке наблюдаются собачьи экскременты и неприятные запахи. Особенно остро проблема встает в летний период, когда Семинарский активно используется для отдыха и занятий спортом. Мамы с маленькими детьми вынуждены беспокоиться о безопасности своих чад. Для решения проблемы заявитель предложил организовать специализированные площадки для выгула собак, что позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание всех жителей города, включая четвероногих.

Ответ последовал от Управления ветеринарии. Там подтвердили, что, согласно закону, хозяин собаки обязан обеспечить безопасность граждан и сохранности имущества; выгуливать животных только в разрешенных местах и под контролем; убирать продукты жизнедеятельности в общественных местах. Есть и ответственность за нарушения: предупреждение или штраф 1500-3000 рублей. Однако необходимо предоставления доказательств.

«Для привлечения конкретных лиц, допустивших нарушение требований к содержанию домашних животных, необходимо предоставление в Управление ветеринарии Орловской области конкретных сведений о нарушителях и доказательства совершенного правонарушения (описание факта нарушения, дата, время, место, нарушившее правила лицо)».

Материалы можно лично принести в Управление (г. Орёл, Карачевское шоссе, 69). Потребуется предъявление паспорта. Возможно направление данных удаленно в форме электронного документа с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. От организации площадок для выгула собак ветеринары открестились, посоветовав обратиться в администрацию Орла. От органов местного самоуправления ответа не последовало.

ИА “Орелград”