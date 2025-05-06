Орловцы дополнительно внесут в бюджет 166 миллионов рублей

В Орловской области подведены первые итоги декларационной кампании.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 апреля 2025 года жители регионе подали в налоговые органы без малого 38 тысяч деклараций, заполненных по форме №3-НДФЛ. То есть, они отчитались о своих доходах за прошлый год. Цифры не окончательные, так как в этом году прием деклараций осуществлялся по 30 апреля. Однако налоговики уже подсчитали, что количество деклараций с суммой налога, исчисленной к уплате, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 процента.

«В бюджет области дополнительно поступит около 166 миллионов рублей налога, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Индивидуальными предпринимателями, нотариусами и другими частнопрактикующими лицами в 1 квартале 2025 года представлено 225 деклараций 3-НДФЛ, что на уровне аналогичного периода прошлого года».

Стоит отметить, что налог на доходы физических лиц является одним из главных источников пополнения консолидированного бюджета Орловской области. Например, в прошлом году НДФЛ пополнил областную казну на 14,263 миллиарда рублей. По данным регионального департамента финансов, сборы по указанному налогу в 1,3 раза превысили сборы 2023 года. В целом в 2024 году орловцы уплатили в бюджет по НДФЛ на 3,243 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году.

Между тем, налоговая служба напоминает, что в этом году не позднее 30 апреля обязаны были отчитаться о своих доходах граждане, получившие в 2024 году доход от продажи недвижимости, которая находилась в их собственности менее пяти лет, заработавшие на продаже транспортных средств, находящихся в собственности менее трех лет, а также получившие доход от реализации имущественных прав.

Кроме того, задекларировать доходы должны были граждане, получившие в дар от физических лиц, не являющихся их близкими родственниками, недвижимость, транспорт, акции, денежные средства и т.д.; получившие вознаграждения от физических лиц и организаций на основе заключенных договоров, в том числе гражданско-правового характера, имущественного найма или договорам аренды любого имущества; выигравшие в лотерею; получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

«Кроме того, задекларировать доходы также должны были индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой», – добавили в Управлении ФНС.

ИА “Орелград”