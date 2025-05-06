Орловские избиркомы ушли в Сеть

Избирательные комиссии региона начали активно «раскручивать» свои аккаунты.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила результаты выполнения плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на территории региона за 2024 год. Информация была заслушана и принята к сведению на прошедшем заседании облизбиркома. В целом, все запланированные мероприятия были проведены. Прошлый год был также отмечен новой тенденцией.

Из отчета следует, что все территориальные избирательные комиссии Орловской области в минувшем году активно наполняли контентом свои официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм», поддерживая их в актуальном состоянии. Всего за 2024 год они разместили в Сети около 20 000 публикаций. Кроме того, в аккаунтах самой Избирательной комиссии Орловской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм» было размещено порядка 9500 публикаций.

«Посты комиссий информируют о проведении заседаний, обучении участковых избирательных комиссий, организации тематических мероприятий для молодых и будущих избирателей, – следует из информации облизбиркома. – Целевая аудитория – члены избирательных комиссий разного уровня, молодые и будущие избиратели, избиратели Орловщины. В социальных сетях существуют постоянные рубрики, проводятся опросы и конкурсы, используются другие интерактивные формы».

Публикации избирательных комиссий имеют высокий показатель вовлеченности аудитории, говорят в облизбиркоме. Для популяризации официальных аккаунтов и деятельности избирательных комиссий региона, формирования социальной активности и патриотизма среди молодых и будущих избирателей, облизбирком размещает лучшие работы участников творческих конкурсов в официальных пабликах в социальных сетях.

«Так, были размещены работы конкурса фотографий и видеороликов «Мой взгляд на выборы» и работы в номинациях «Что для меня выборы?», «Моя семья и выборы» творческого конкурса среди молодых и будущих избирателей «Мой выбор – шаг в будущее», – следует из отчета.

ИА «Орелград»