В Орле представили «огненную летопись войны»

Выставка под таким названием открылась в «Бунинке».

В стенах Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылись сразу две выставки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Так, по 12 мая 2025 года в отделе абонемента образовательных услуг работает выставка «Огненная летопись войны». На ней представлены художественные произведения русских и советских авторов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Многие из них написаны авторами-фронтовиками, они особенно искренни, считают организаторы.

«Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых действиях на передовой, в партизанских отрядах, были военными корреспондентами, – напомнили в «Бунинке». – Они отразили в своих произведениях страшную реальность войны, трагические судьбы людей и проявленные ими мужество и героизм. Именно благодаря таким книгам мы хотя бы отдаленно способны соприкоснуться с событиями тех лет».

Вторая тематическая выставка открылась в том же отделе абонемента образовательных услуг под названием «И слезы радости, и боль утраты». Она проработает по 15 мая 2025 года. Одним из ее экспонатов является книга Егора Щекотихина «Орловская битва». В ней автор рассказывает об одном из крупнейших событий всей Второй мировой войны, ход которого в течение двух лет определял стратегию противоборства Вооруженных сил СССР и Германии.

«Мы предлагаем пройти по страницам книг, представленных на выставке, – говорят в областной библиотеке. – Они о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины. Хотим обратить ваше внимание на книги: «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945» – краткая иллюстрированная история войны о важнейших событиях с документальным материалом; «Полководцы Победы и их военное наследие», посвященная военному искусству полководцам Великой Отечественной войны; «Блокада Ленинграда в документах, рассекреченных архивов», где с помощью ранее засекреченных документов рассматривается ход битвы за Ленинград».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»