Чиновники пообещали разобраться со свалкой у «Полесья»

7.5.2025 | 11:55 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Официальные выводы последуют до 20 мая.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Во время последнего прямого эфира губернатора в социальных сетях проблему подняла жительница Орловской области. Она пожаловалась Андрею Клычкову на экологическую обстановку в комментариях.

«Село Ильинское, Хотынецкий район. Около зернохранилища образовалась огромная свалка мусора! Горы мусора — и всё это рядом с национальным парком. Мешки от удобрений «Мираторг» не утилизирует!» – заявила женщина.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Хотынецкого района.

«В село Ильинское будет направлен специалист для изучения ситуации на месте. О результатах рассмотрения обращения Вы получите ответ не позднее 20 мая», – высказались представители властей.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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