Чиновники пообещали разобраться со свалкой у «Полесья»

Официальные выводы последуют до 20 мая.

Во время последнего прямого эфира губернатора в социальных сетях проблему подняла жительница Орловской области. Она пожаловалась Андрею Клычкову на экологическую обстановку в комментариях.

«Село Ильинское, Хотынецкий район. Около зернохранилища образовалась огромная свалка мусора! Горы мусора — и всё это рядом с национальным парком. Мешки от удобрений «Мираторг» не утилизирует!» – заявила женщина.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Хотынецкого района.

«В село Ильинское будет направлен специалист для изучения ситуации на месте. О результатах рассмотрения обращения Вы получите ответ не позднее 20 мая», – высказались представители властей.

ИА «Орелград»