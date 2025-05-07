Глазуновский район погасил долг за энергоресурсы

7.5.2025 | 11:05 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Местная администрация задолжала поставщику около 2,8 миллиона рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила прокуратура.

Топливно-энергетические ресурсы поставлялись по муниципальным контрактам. Поставщик выполнил свои обязательства, но не получил денег.

В итоге прокуратура внесла представление главе района. Долг в 2,8 миллиона был погашен. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Вопрос соблюдения законодательства в сфере ЖКХ остаётся на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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