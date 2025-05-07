В Орле с Александровского моста стали пропадать кашпо с цветами

7.5.2025 | 12:03 Криминал, Новости

Также продолжают исчезать тюльпаны с клумб на улице Ленина.

Фото: vk.com/public217393158

Об этом сообщили в орловской «Спецавтобазе». Напомним, несколько дней назад представители муниципального учреждения пожаловались на пропажи только что высаженных цветов. Такие факты были зафиксированы в самом центре города — на улице Ленина и на Александровском мосту.

Однако орловцы не остановились, а увеличили масштабы. Теперь с моста пропало уже целое кашпо с цветами. Также вандалы продолжают срезать тюльпаны с клумб на улице Ленина.

«К сожалению, культурных слов не осталось для определения таких поступков», – признались представители «Спецавтобазы». Также там выразили надежду, что полиция найдёт виновных и примет меры для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что в УМВД уже занимаются этим вопросом.

ИА «Орелград»


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