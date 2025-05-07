В Орловской области открыли новый памятный знак

Также были перезахоронены 133 красноармейца.

Имена шести из них удалось установить.

Церемония прошла в Болховском районе на Кривцовском мемориале. В ней участвовали заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова, спикер областного совета Леонид Музалевский, сенатор Вадим Соколов, другие официальные лица, представители православного духовенства, бойцы СВО, школьники и студенты, просто местные жители.

Памятный знак открыли на месте госпиталя, уничтоженного фашистами 29 декабря 1941 года. В этот момент в нём находились около 800 человек — советских военнослужащих, пленных, мирных жителей. Их заперли внутри и сожгли заживо.

Госпиталь был оборудован в здании бывшей школы в населённом пункте, который тогда назывался деревней Кривцово, а сейчас переименован в село Тросна.

ИА «Орелград»