В Орловской области открыли новый памятный знак

7.5.2025 | 10:53 История, Новости, Общество

Также были перезахоронены 133 красноармейца.

Фото: “Болховские куранты”

Имена шести из них удалось установить.

Церемония прошла в Болховском районе на Кривцовском мемориале. В ней участвовали заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова, спикер областного совета Леонид Музалевский, сенатор Вадим Соколов, другие официальные лица, представители православного духовенства, бойцы СВО, школьники и студенты, просто местные жители.

Памятный знак открыли на месте госпиталя, уничтоженного фашистами 29 декабря 1941 года. В этот момент в нём находились около 800 человек — советских военнослужащих, пленных, мирных жителей. Их заперли внутри и сожгли заживо.

Госпиталь был оборудован в здании бывшей школы в населённом пункте, который тогда назывался деревней Кривцово, а сейчас переименован в село Тросна.

Фото: “Болховские куранты”

ИА «Орелград»


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