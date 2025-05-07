Команда орловского УФСБ стала призёром Кубка по волейболу

Соревнования проводились среди органов безопасности в ЦФО.

Турнир прошёл в Иваново. Его приурочили к 80-й годовщине годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 13 команд из 8 регионов.

«В стремлении одержать победу игроки проявляли максимум своих сил и упорства», – отметили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Наша команда вышла в финал, но уступила хозяевам соревнований, заняв второе место. Бронзовыми призёрами стали волейболисты из Управления ФСБ России по Брянской области.

ИА “Орелград”