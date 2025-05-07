Команда орловского УФСБ стала призёром Кубка по волейболу

7.5.2025 | 17:30 Закон и порядок, Новости, Спорт

Соревнования проводились среди органов безопасности в ЦФО.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Турнир прошёл в Иваново. Его приурочили к 80-й годовщине годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 13 команд из 8 регионов.

«В стремлении одержать победу игроки проявляли максимум своих сил и упорства», – отметили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Наша команда вышла в финал, но уступила хозяевам соревнований, заняв второе место. Бронзовыми призёрами стали волейболисты из Управления ФСБ России по Брянской области.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

ИА “Орелград”


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