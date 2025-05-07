В Орле вручили награды выдающимся жителям региона

Некоторые из них удостоились благодарностей президента России.

Так, Владимир Путин официально поблагодарил главу Ливен Сергея Трубицина, руководителя Администрации Кромского района Андрея Усикова, главу научной школы ОГУ имени Тургенева Вячеслава Голенкова, слесаря Михаила Богункова и токаря Виктора Сергеева.

Официально благодарности передали на торжественном мероприятии в театре имени Тургенева сегодня днём. Встреча была приурочена к наступающей дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Также награды вручили депутатам областного совета. Заместитель спикера Павел Меркулов был отмечен Орденом Александра Невского. Знаки отличия «За заслуги перед Орловской областью» первой степени получили Лариса Удалова, глава комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности, и депутат Дмитрий Пониткин.

Кроме того, сотруднику МЧС Михаилу Могилевцеву вручили медаль «За отвагу на пожаре». Ранее сообщалось, что он проявил героизм при тушении бензовоза на трассе «Орёл-Тамбов».

ИА «Орелград»