Чиновники под Орлом отсудили право на навес

Спор коснулся объекта, у которого нет собственника.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала администрация Дросковского сельского поселения. Она просила признать за ней право муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, а именно на крытый металлический навес, расположенный в деревне Внуково.

В обоснование исковых требований администрация указала, что данный объект не имеет собственника. По крайней мере, сведений о таковом в государственных реестрах не нашлось, отыскать его не удалось. Но закон гласит, что вся недвижимость должна быть поставлена на учет. Еще в 2022 году местные чиновники приняли навес на учет как бесхозяйный объект недвижимости. С тех пор прошло уже три года, и до сих пор никто своих прав на него не заявил. Спор о праве на данный объект также отсутствует.

При таких обстоятельствах единственный способ узаконить объект, придав ему легальный статус, – это признать право муниципальной собственности на него, о чем администрация Дросковского сельского поселения и попросила суд. Последний изучил представленные доводы и установил, что спорный навес в реестре муниципальной собственности сельского поселения, Покровского района, Орловской области, а также реестре федерального имущества не значится.

Подтверждение нашел и довод о том, что собственника навес не имеет. Поскольку все предварительные процедуры местные власти соблюли, суд удовлетворил требования заявителя в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сделать это может, например, тот самый отсутствующий собственник, если он вдруг появится.

ИА «Орелград»