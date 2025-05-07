Муниципальным чиновникам утвердили представительские расходы

Горсовет уточнил некоторые нормы положения о материальном обеспечении.

Вступило в силу решение, принятое на заседании Орловского городского Совета народных депутатов. Парламентарии внесли тогда изменения в «Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Орел». Инициатива исходила от мэра города Орла. Так, в документе появился дополнительный пункт, согласно которому: «на основании обращения председателя Орловского городского Совета народных депутатов МКУ осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Орловского городского Совета народных депутатов».

В новой редакции парламентарии утвердили терминологию и категории представительских расходов. К таковым относятся расходы на: проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для лиц, участвующих в официальном мероприятии; транспортное обеспечение доставки лиц к месту проведения официального мероприятия и обратно; оплату услуг питания участников официальных мероприятий; оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате органов местного самоуправления, по обеспечению перевода во время проведения официальных мероприятий.

Также к представительским расходам отнесено обеспечение связи, музыкального и иного звукового сопровождения официальных мероприятий, приобретение для участников официальных мероприятий сувенирной и полиграфической продукции и цветов, приобретение цветов, венков и иных траурных принадлежностей, в том числе предметов, используемых при погребении, оплата гостиничных услуг для участников официальных мероприятий и их фуршетное обслуживание.

К этой же расходной статье отнесено проведение торжественных мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей, заслуженных работников образования, здравоохранения, культуры, искусства, туризма, производственной и других сфер, представителей общественности, спортсменов, студентов, учащихся школ, достигших высоких показателей в своей деятельности.

Представительскими считаются и затраты на проведение торжественных награждений граждан, организаций, предприятий и учреждений, а также их коллективов за конкретный вклад в общественно-политическое, социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города Орла, за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебного долга, активную общественную деятельность, а также в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками или иными знаменательными событиями общественного значения.

«Основанием для начала расходования средств на проведение официальных мероприятий является постановление администрации города Орла, которым утверждается план проведения мероприятий, смета расходов, определяется лицо, ответственное за закупку необходимых для проведения мероприятий товаров и услуг», – говорится в обновленном документе.

ИА «Орелград»