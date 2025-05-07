Орловец отказался оплачивать 143 дорожных штрафа

В отношении гражданина возбуждено сводное исполнительное производство.

Примечательное административное дело рассмотрел Орловский районный суд. Административное исковое заявление подал судебный пристав-исполнитель Орловского РОСП, который просил ввести в отношении жителя Орловского муниципального округа временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Пристав пояснил, что у гражданина накопился значительный долг, который он пока оплачивать отказывается.

Из сообщения пресс-службы районного суда следует, что в работе Орловского РОСП УФССП России по Орловской области находится сводное исполнительное производство, в состав которого входят 143 исполнительных листа. Каждый из них предусматривает взыскание административных штрафов за совершенные гражданином правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила 90 тысяч рублей. В добровольном порядке требования исполнительных документов серийный нарушитель Правил дорожного движения не исполнил, то есть штрафы не оплатил.

Пристав также сообщил суду, что должник не принял «мер к надлежащему исполнению административного наказания», имеющаяся у него задолженность до сих пор не погашена. В подобном случае служба судебных приставов имеет право применять комплекс мер принудительного взыскания. Одной из них является временный запрет должнику на выезд из нашей страны. Именно о такой мере воздействия и просил пристав.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения административных исковых требований и установлении должнику временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации до исполнения им требований, содержащихся в исполнительных документах. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Орловского районного суда.

ИА «Орелград»