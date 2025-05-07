В Орловской области ищут земских учителей

Внеочередной конкурс для соискателей объявили областные власти.

Департамент образования Орловской области объявил о проведении внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему или переехавшему на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Иными словами, речь идет о конкурсе для земских учителей.

Напомним, что такие учителя должны пройти конкурсный отбор и заключить трудовой договор со школой по вакансии, утвержденной департаментом. По итогам конкурсного отбора они получают из областного бюджета один миллион рублей. В рамках внеочередного конкурса соискателям предлагают две вакансии учителей математики – в средней общеобразовательной школе № 1 города Мценска и в Корсаковской средней общеобразовательной школе.

Эти вакансии уже участвовали в конкурсном отборе, который проводился в период с 10 января по 15 апреля 2025 года включительно. Однако кандидатов на указанные выше вакансии, утвержденные приказом департамента образования Орловской области от 19 декабря 2024 года, не нашлось. Напомним, что конкурс проводится региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов. Таковым в Орловской области является Институт развития образования.

Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты таковы: возраст учителя – до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в школу на вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы; принятие учителем обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по указанной должности.

Кстати, претендентами на участие в конкурсном отборе могут быть не только учителя, давно закончившие собственную учебу. Такое же право дано студентам последнего курса, обучающимся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

ИА «Орелград»