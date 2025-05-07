МУП «ТТП» потеряло миллионы рублей только на судах

Свое мнение по этому поводу высказали аудиторы.

Только в период с 1 января 2023 года по 1 июня 2024 года потери МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла от взысканной по судебным решениям неустойки (пени и процентов за пользование чужими денежными средствами), а также по уплате государственной пошлины, услуг представителей в связи с ненадлежащим исполнением своих платежных обязательств в рамках заключенных договоров составили 12,19 миллиона рублей. К такому выводу пришли сотрудники Контрольно-счетной палаты города Орла в ходе анализа эффективности закупок указанным предприятием товаров, работ и услуг.

Аудиторы также выяснили, что в период с 2022 года по май 2024 года из бюджетов Орловской области и города Орла на оказание финансовой поддержки деятельности предприятия было выделено 1,313 миллиарда рублей. Средства были направлены как на обновление подвижного состава, так и на субсидирование непосредственно понесенных затрат при осуществлении основной деятельности МУП «ТТП». Например, в целях развития деятельности предприятия за счет средств инфраструктурного кредита было приобретено 48 единиц автобусов марки ЛиАЗ на сумму 823,812 миллиона рублей. А на правах финансовой аренды на 139,075 миллиона рублей было приобретено 32 автобуса марки ПАЗ.

«В указанном периоде размер недополученных доходов предприятия от осуществления деятельности по перевозкам относительно утвержденных плановых значений составил 308,27 миллиона рублей, что является следствием неисполнения со стороны МУП «ТТП» договорных обязательств по выпуску подвижного состава на маршруты», – говорится в материалах КСП, недавно представленных в городском парламенте.

На момент проведения проверки 21 из 48 автобусов ЛиАЗ, поставленных в рамках муниципальных контрактов в 2022-2023 годах и переданных МУП «ТТП» на праве хозяйственного ведения, требовали ремонта и финансовых затрат. В период с 1 января 2023 года по 26 июня 2024 года из 32 автобусов ПАЗ, приобретенных МУП «ТТП» по договорам лизинга, на рейсы не выходили более полутора месяцев (от 86 до 543 дней) 25 автобусов. В связи с этим, по мнению КСП, упущенная выгода предприятия составила 61,931 миллиона рублей. Кроме того, неэффективные расходы предприятия на оплату лизинговых платежей в связи с простоем данных автобусов в указанном периоде составили не менее 18,723 миллиона рублей.

ИА «Орелград»