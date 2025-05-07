В Орловской области резко подешевели яйца

В текущем году яйца стали сдерживающим фактором инфляции.

В Орловской области лидером по снижению цен на продовольственном рынке региона в текущем году являются куриные яйца. По данным Орелстата, в феврале 2025 года по отношению к февралю 2024 года их стоимость упала на 17,7 процента. А по сравнению с декабрем 2024 года яйца в регионе подешевели на 6 процентов. В марте тенденция по снижению стоимости этого востребованного на рынке продовольственного продукта продолжилась.

«Российские птицефабрики нарастили выпуск яиц. Это привело к росту их предложения на рынке. Кроме того, яйца включили в перечень социально-значимых товаров, что тоже способствовало снижению цены в розничной продаже», – так прокомментировало ситуацию Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В настоящий момент в структуре среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания в расчете на 1 человека в месяц доля куриных яиц составляет 2,6 процента. В феврале 2024 года, когда цена на яйца была значительно выше, их доля в условном наборе питания орловцев составляла 3,9 процента. Стоит отметить также, что непосредственно в Орловской области производство яиц пока не растет.

Так, по данным Орелстата, за первые два месяца текущего года объем производства яиц в сельскохозяйственных организациях Орловской области уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 миллиона штук. При этом в птицеводческих хозяйствах региона средняя яйценоскость курицы-несушки в январе-феврале 2025 года составила 35 яиц, что соответствует данным прошлого года. Вероятно, на статистику производства повлияло снижение поголовья птицы – в сельскохозяйственных организациях по отношению к 1 марта 2024 года оно уменьшилось на 55,4 тысячи голов, или на 2,9 процента.

ИА «Орелград»