Оштрафован перевозчик с маршрута «Знаменка — Институт ЗБК»

Его водителей уличили в игнорировании остановки.

Новость сообщили в «Организаторе перевозок».

В учреждении стали поступать жалобы от пассажиров. Была проведена выездная проверка. Информация подтвердилась.

Оказалось, что водители, которые работают в данной компании и на данном маршруте (№354), игнорируют остановку «Третья поликлиника». Нарушения допустили двое из них. Оба автобуса ехали в сторону Знаменки.

«По фактам невыполнения подрядчиком обязательств, установленных контрактом, инициирована претензионная работа», – добавили в учреждении.

ИА «Орелград»