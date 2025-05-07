Оштрафован перевозчик с маршрута «Знаменка — Институт ЗБК»

7.5.2025 | 16:20 Новости, Транспорт

Его водителей уличили в игнорировании остановки.

Фото: vk.com/kuooop

Новость сообщили в «Организаторе перевозок».

В учреждении стали поступать жалобы от пассажиров. Была проведена выездная проверка. Информация подтвердилась.

Оказалось, что водители, которые работают в данной компании и на данном маршруте (№354), игнорируют остановку «Третья поликлиника». Нарушения допустили двое из них. Оба автобуса ехали в сторону Знаменки.

«По фактам невыполнения подрядчиком обязательств, установленных контрактом, инициирована претензионная работа», – добавили в учреждении.

ИА «Орелград»


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