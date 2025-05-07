Оштрафован перевозчик с маршрута «Знаменка — Институт ЗБК»

Его водителей уличили в игнорировании остановки.
Новость сообщили в «Организаторе перевозок».
В учреждении стали поступать жалобы от пассажиров. Была проведена выездная проверка. Информация подтвердилась.
Оказалось, что водители, которые работают в данной компании и на данном маршруте (№354), игнорируют остановку «Третья поликлиника». Нарушения допустили двое из них. Оба автобуса ехали в сторону Знаменки.
«По фактам невыполнения подрядчиком обязательств, установленных контрактом, инициирована претензионная работа», – добавили в учреждении.
ИА «Орелград»