Заведены дела по загрязнению воздуха в Северном районе Орла

На выбросы с асфальтовых заводов продолжают жаловаться местные жители.

Тему снова подняли в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова в соцсетях.

«Второй год жители Северного района обращаются в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру по поводу ужасного запаха с АБЗ (асфальто-бетонного завода). Просим помочь, дышать вообще нечем, особенно по ночам», – написала орловчанка.

«Жители Северного района жалуются четыре года! Жить становится невозможно! Это прямой путь к онкологии. Замеры воздуха берутся, когда заводы не работают. Нет оперативности. В промзоне семь установок асфальтовых, выбросы от них суммируются. Никто не контролирует замену фильтров у заводов. Нет замеров на выходе из трубы. Каждый год превышение ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ). В районе необходимо установить стационарные посты измерения ПДК», – рассказала другая пользовательница.

«Придётся выходить на федеральные каналы с вопросом по отравлению целого района незаконно расположенными асфальтовыми заводами. Люди уже работают в этом направлении», – высказалась ещё одна женщина.

Комментаторшам ответили с официальных аккаунтов Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области и федерального Роспотребнадзора.

В департаменте рассказали, что были проведены очередные проверки — их организовала прокуратура, но при участии представителей областных властей. Указывается, что проверки проводились «по фактам загрязнения атмосферного воздуха». В её рамках были взяты пробы промышленных выбросов на двух предприятиях (известно, что на одном из них выпускают асфальт, а на другом изготавливают поддоны).

Сейчас пробы всё ещё исследуют. Однако департамент уже возбудил административные дела «в результате выявленных нарушений», в том числе, «и по фактам загрязнения атмосферного воздуха».

Также представители областных властей рассказали, что накануне, 6 мая, «в рамках проведения совместного обследования», отобрали новые пробы промышленных выбросов. Исследования проводились на «предприятии по производству асфальта» (неизвестно, том же или другом).

В свою очередь, в Роспотребнадзоре рассказали, что накануне, 6 мая, региональное управление провело отбор проб воздуха по трём адресам. Причём работа проводилась в ночное время (с часа ночи).

Также силами областного управления ведомства организован постоянный мониторинг состояния воздуха у дома по Бурова, 44-А. Пробы брали накануне, а также по три раза — в апреле и марте.

Кроме того, «в рамках рассмотрения обращений граждан» Роспотребнадзор исследовал воздух по пяти адресам 24 апреля и по одному адресу 1 мая. Однако на данный момент ведомство так и не установило факты превышения гигиенических нормативов. «Мониторинг за качеством атмосферного воздуха будет продолжен», – пообещали санитарные врачи.

ИА «Орелград»