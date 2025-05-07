Подозреваемого в мошенничестве орловца задержали в Москве

7.5.2025 | 12:23 Криминал, Новости

Он признался, что обманул троих человек на 300 тысяч рублей.

Фото: УМВД России по Орловской области

Ранее, в разное время, все они написали заявления в полицию (в отделение по Заводскому району Орла). Жалобы поступили в феврале и марте текущего года.

Орловцы пострадали от гражданина, который занимался перепродажей дорогостоящих телефонов и часов. Ещё в конце минувшего года они перевели ему деньги за предполагаемые покупки (всего около 300 тысяч рублей), но так и не получили обещанного. Деньги им тоже не вернули.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, злоумышленник тоже оказался местным — жителем Глазуновского района. Известно, что мужчине 30 лет. Полиция выяснила, что в данный момент он проживает в Москве на съёмной квартире. Там его и задержали.

Затем предполагаемого мошенника доставили в Орёл. Он дал признательные показания. Также мужчина рассказал, что уже потратил присвоенные деньги на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования