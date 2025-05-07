Подозреваемого в мошенничестве орловца задержали в Москве

Он признался, что обманул троих человек на 300 тысяч рублей.

Ранее, в разное время, все они написали заявления в полицию (в отделение по Заводскому району Орла). Жалобы поступили в феврале и марте текущего года.

Орловцы пострадали от гражданина, который занимался перепродажей дорогостоящих телефонов и часов. Ещё в конце минувшего года они перевели ему деньги за предполагаемые покупки (всего около 300 тысяч рублей), но так и не получили обещанного. Деньги им тоже не вернули.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, злоумышленник тоже оказался местным — жителем Глазуновского района. Известно, что мужчине 30 лет. Полиция выяснила, что в данный момент он проживает в Москве на съёмной квартире. Там его и задержали.

Затем предполагаемого мошенника доставили в Орёл. Он дал признательные показания. Также мужчина рассказал, что уже потратил присвоенные деньги на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»