В Орле начались работы по остеклению остановок

Они уже завершены на шести остановочных павильонах.
Работы проводит «Спецавтобаза».
На данный момент они финишировали по шести адресам. Стёкла установили на следующих павильонах:
- на улице Бурова у дома №4,
- у ТЦ «Лента»,
- на улице 8 марта у здания Арбитражного суда,
- на улице Октябрьской напротив ТЦ «Утёс»,
- на улице Горького — у Физкультурного диспансера и на конечной остановке.
Также сотрудники предприятия заменяют таблички с названиями остановок, которые вышли из строя или пострадали от вандалов. На предприятии уточнили, что работы продолжатся при наличии необходимости и финансов.
«Просим жителей и гостей города с уважением относиться к труду других людей и организаций», – заявили на «Спецавтобазе».
ИА «Орелград»