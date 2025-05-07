В Орле начались работы по остеклению остановок

Они уже завершены на шести остановочных павильонах.

Работы проводит «Спецавтобаза».

На данный момент они финишировали по шести адресам. Стёкла установили на следующих павильонах:

на улице Бурова у дома №4,

у ТЦ «Лента»,

на улице 8 марта у здания Арбитражного суда,

на улице Октябрьской напротив ТЦ «Утёс»,

на улице Горького — у Физкультурного диспансера и на конечной остановке.

Также сотрудники предприятия заменяют таблички с названиями остановок, которые вышли из строя или пострадали от вандалов. На предприятии уточнили, что работы продолжатся при наличии необходимости и финансов.

«Просим жителей и гостей города с уважением относиться к труду других людей и организаций», – заявили на «Спецавтобазе».

ИА «Орелград»