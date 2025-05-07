В Орле начались работы по остеклению остановок

7.5.2025 | 12:30 ЖКХ, Новости, Транспорт

Они уже завершены на шести остановочных павильонах.

Фото: vk.com/public217393158

Работы проводит «Спецавтобаза».

На данный момент они финишировали по шести адресам. Стёкла установили на следующих павильонах:

  • на улице Бурова у дома №4,
  • у ТЦ «Лента»,
  • на улице 8 марта у здания Арбитражного суда,
  • на улице Октябрьской напротив ТЦ «Утёс»,
  • на улице Горького — у Физкультурного диспансера и на конечной остановке.

Также сотрудники предприятия заменяют таблички с названиями остановок, которые вышли из строя или пострадали от вандалов. На предприятии уточнили, что работы продолжатся при наличии необходимости и финансов.

«Просим жителей и гостей города с уважением относиться к труду других людей и организаций», – заявили на «Спецавтобазе».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования