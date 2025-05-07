В Орле глава УК не перечислил платежи за газ

7.5.2025 | 10:33 ЖКХ, Криминал, Новости

Он собрал с жильцов 164 тысячи, но не передал их газораспределительной организации.

ИА “Орелград”

Теперь мужчина предстанет перед судом. Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Согласно текущей версии, преступление произошло в период с мая по сентябрь минувшего года. Также с апреля по июнь 2024 он задолжал зарплату восьми работникам. Орловцы недополучили 454 тысячи рублей.

Кроме того, в минувшем году глава УК не выполнил решение Советского районного суда. Он должен был привести дома, которые находились в зоне ответственности компании, в надлежащее состояние, но не сделал этого, хотя и имел соответствующие возможности.

В итоге ему вменили целых три статьи – «присвоение», «невыплата заработной платы» и «неисполнение решения суда». Дело направлено в суд.

«На имущество обвиняемого наложен арест. Задолженность по заработной плате перед работниками полностью возмещена», – уточнили в СКР.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования