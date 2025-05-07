В Орле глава УК не перечислил платежи за газ

Он собрал с жильцов 164 тысячи, но не передал их газораспределительной организации.

Теперь мужчина предстанет перед судом. Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Согласно текущей версии, преступление произошло в период с мая по сентябрь минувшего года. Также с апреля по июнь 2024 он задолжал зарплату восьми работникам. Орловцы недополучили 454 тысячи рублей.

Кроме того, в минувшем году глава УК не выполнил решение Советского районного суда. Он должен был привести дома, которые находились в зоне ответственности компании, в надлежащее состояние, но не сделал этого, хотя и имел соответствующие возможности.

В итоге ему вменили целых три статьи – «присвоение», «невыплата заработной платы» и «неисполнение решения суда». Дело направлено в суд.

«На имущество обвиняемого наложен арест. Задолженность по заработной плате перед работниками полностью возмещена», – уточнили в СКР.

ИА «Орелград»