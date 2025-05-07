Краеведческий музей присоединился к акции «Музейный полк»

В лице музея Орел стал участником масштабного проекта.

Орловский краеведческий музей стал частью масштабного проекта «Музейный полк», инициированного Российским этнографическим музеем. Акция приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвящена музейным сотрудникам, которые в годы войны спасали культурное наследие, работали на фронте и в тылу, сохраняли коллекции, а после Победы восстанавливали музеи из руин. Такие трагические страницы имеются и в истории краеведческого музея.

«Эвакуация коллекций была трудной и сопровождалась многочисленными потерями, – пояснили в музее. – В 2002 году под эгидой Министерства культуры РФ в свет вышел 9-й том «Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», в котором был представлен список утрат Орловского краеведческого музея, насчитывающий более 1200 предметов. В ходе ожесточенных боев при освобождении города Орла в 1943 году сильно пострадало здание Торговых рядов, в котором располагался музей».

Восстановление музея, как и всего города, началось сразу после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Руководство страны поставило задачу восстановить город в кратчайшие сроки. Краеведческий музей к жизни возвращал фронтовик Иван Данилов, занимавший должность директора этого учреждения. Уже 15 октября 1944 года, то есть всего через год с небольшим после освобождения Орла, экспозиция была открыта для посещений. Собрать ее было нелегко.

«Экспонаты возвращались в Орловский краеведческий музей из Пензы, Елецкого района, где были разбросаны в разных местах, из американской оккупационной зоны в Германии, – уточнили в музее. – Данилов понимал важность сбора по горячим следам материалов по Великой Отечественной войне. В результате командировок сотрудников в районы области фонды пополнились образцами отечественного и немецкого оружия, партизанскими листовками на березовой коре, письмами и фотографиями Героев Советского Союза, личными вещами партизан и жителей города, зверски замученных фашистами».

В учреждении подчеркивают, что собранные при Данилове экспонаты составили основу всех последующих музейных экспозиций, связанных с войной. Позднее фронтовики и сотрудники музея Иван Еремин и Вениамин Новокшанов приняли активное участие в создании двух музейных диорам, посвященных Великой Отечественной войне и открытых в 1960 и 1983 годах. «Они проделали огромную и кропотливую работу, собирая материалы об Орловской битве, поддерживая контакты с участниками боев, выезжая на места сражений вместе с художниками», – подчеркнули в музее, на сайте которого появились портреты музейных работников, прошедших войну.

ИА «Орелград»