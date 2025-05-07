Ветераны войны стали почетными гражданами Ливен и Мценска

Городские власти выполнили поручения президента Владимира Путина.

Как уже рассказывал «Орелград», в январе 2025 года президент России Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа» и по его итогам поручил губернаторам и главам муниципалитетов каждому ветерану Великой Отечественной войны звание почетного гражданина региона и населенного пункта, в котором он живет. В Орле такие звания ветеранам уже присвоили. Теперь по стопам областного центра пошли и два других крупных города Орловщины.

Как сообщили в администрации города Ливны, решение о присвоении почетных званий было принято на внеочередном заседании Ливенского городского Совета народных депутатов. На рассмотрение депутатов был вынесен всего один вопрос: о присвоении звания «Почетный гражданин города Ливны» участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в этом райцентре: Алюшкиной Марии Никитичне и Бобкину Ивану Андреевичу.

«Предварительно кандидатуры были рассмотрены на комиссии по рассмотрению кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ливны», – сообщил заместитель главы администрации города по социальным вопросам Юрий Преображенский. Депутаты городского Совета единогласно в ходе открытого голосования поддержали предложенные кандидатуры. «В канун Дня Победы новым почетным гражданам торжественно будут вручены дипломы, почетные ленты и почетные знаки», – подчеркнули в администрации Ливен.

Чуть ранее аналогичное решение принял Мценский городской Совет народных депутатов. Он рассмотрел соответствующие ходатайства местного отделения Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также городской общественной палаты. В результаты были приняты решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Мценска» ветеранам Великой Отечественной войны Григорьеву Виктору Яковлевичу и Титову Георгию Никитовичу.

ИА “Орелград”