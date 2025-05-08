В Орле заметно подорожал минимальный набор продуктов

Резкий рост цен на продукты был зафиксирован по итогам марта.

Как сообщает Орелстат, в марте 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 21 581,9 рубля в расчете на месяц. Стоимость условного минимального набора продуктов питания за тот же период составила 7052,2 рубля. По сравнению с февралем 2025 года заметно подорожали оба набора – на 1,8 процента и на 4,1 процента соответственно. Напомним, в целом годовая инфляция в Орловской области в марте составила 10,6 процента.

«На рынке продовольственных товаров заметнее всего дорожали кондитерские изделия и кофе. Цены на конфеты и пряники продолжили расти из-за того, что у кондитеров выросли затраты на сырье, логистику, упаковку, а также на оплату труда работников. Кофе подорожал из-за сокращения производства в регионах, где выращиваются кофейные зерна, особенно в Бразилии», – сообщило по этому поводу Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В свою очередь в Орелстате также подсчитали, что в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги в Орловской области повысились на 0,7 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 1 процент, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 0,8 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8 процента. Для сравнения, в марте 2024 года он составлял 100,5 процента.

Что касается продуктов питания, то в феврале, по подсчетам Орелстата, заметнее всего подорожали хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,7 процента. Далее следуют: алкогольные напитки – подорожание на 1,7 процента, подсолнечное масло – на 1,4 процента, сливочное масло – на 1,3 процента, рыбопродукты – на 0,8 процента, плодоовощная продукция, включая картофель – на 0,6 процента. В то же время в регионе подешевели куриные яйца, крупы и бобовые, макаронные изделия, мясо, птица и сахар-песок.

ИА «Орелград»