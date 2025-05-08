В Ливнах «выбивать долги» будет специальная комиссия

Ее задачей станет ликвидация задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет.

О создании комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города Ливны распорядилась местная администрация. Решение принято «в целях повышения роли имущественных налогов в формировании местного бюджета, координации работы по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам». Возглавила комиссию Людмила Полунина, первый заместитель главы администрации города.

Из постановления мэрии следует, что комиссия является постоянно действующим рабочим органом по рассмотрению вопросов ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым платежам организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Ее основными задачами являются мониторинг за состоянием недоимки по налогам и сборам, выработка рекомендаций по повышению уровня платежной дисциплины, предложений и мероприятий по ликвидации недоимки по платежам в бюджет города Ливны.

Также на комиссию возложены функции по проведению разъяснительной работы с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, которые накопили долги перед местной казной. Комиссия наделена правом приглашать должников на свои заседания, рассматривать материалы о задолженности, о состоянии расчетов плательщиков по платежам в бюджет города Ливны, а также контролировать исполнение решений, принятых на ее заседаниях, которые будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

К слову, в Ливнах сумма кредиторской задолженности самого муниципального образования по состоянию на 1 января 2025 года составила 10,437 миллиона рублей, в том числе: за счет бюджета города – 4,856 миллиона рублей, за счет доходов от внебюджетной деятельности (собственные доходы бюджетных и автономных учреждений) – 1,361 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 4,218 миллиона рублей. Это выяснила местная Контрольно-счетная палата, изучившая проект отчета об исполнении бюджета Ливен за 2024 год.

«Сумма дебиторской задолженности муниципального образования по состоянию на 1 января 2025 года составила 18,546 миллиона рублей (по состоянию на 1 января 2024 года она составляла 18,238 миллиона рублей)», – говорится в заключении КСП. Сумма задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2025 года составила 29,25 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны, установленный по состоянию на 1 января 2025 года по долговым обязательствам города в размере 120 миллионов рублей, не превышен.

ИА «Орелград»