Закупки жилья для сирот проверили под Орлом

В ходе проверки были вскрыты нарушения по срокам оплаты.

Администрации губернатора и правительства Орловской области обнародовала результаты плановой выездной проверки, проведенной специалистами главного контрольного управления губернатора. Они проверяли соблюдения целей, порядка и условий предоставления субвенций из областного бюджета Орловскому муниципальному округу на реализацию полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверка осуществлялась в рамках проведения мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю. Она охватила весь 2023 год и 9 месяцев 2024 года. В результате контрольного мероприятия были выявлены определенные нарушения и недостатки. Из отчета следует, например, что в нарушение пункта 3.1 контрактов, заключенных в 2023 году, по 14 контрактам дополнительные соглашения на уменьшение их сумм были заключены на 5 дней позже установленного срока.

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также условий контрактов оплата за приобретенное жилье в девяти случаях была произведена на 6-11 рабочих дней позже установленного срока. Таким образом, всего проверяющие выявили 23 нарушения, в связи с чем администрации Орловского муниципального округа было направлено представление.

Копию представления администрация губернатора адресовала также в департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, который ведает субсидиями на жилье для детей-сирот. Информация о выявленных нарушениях также была направлена в прокуратуру Орловской области в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

По данным администрации Орловского муниципального округа, в 2024 году в рамках муниципальной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловском муниципальном округе» для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан были приобретены 24 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кстати, в округе активно ведется жилищное строительство. Так, в минувшем году здесь ввели в эксплуатацию 169,9 тысячи квадратных метров жилой площади, что, правда, оказалось на 0,4 процента меньше показателя года.

ИА «Орелград»