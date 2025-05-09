Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

Генеральный директор ООО “Кабельный Завод”, “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев поздравляет орловцев.

Сегодня мы отмечаем 80-летие Великой Победы – священной даты, которая навеки вписана в историю нашей страны золотыми буквами. В этот день мы склоняем головы перед мужеством, стойкостью и беспримерным героизмом тех, кто отстоял свободу и будущее не только нашей Родины, но и всего мира. Мы с гордостью смотрим на тех, кто сегодня продолжает их путь, защищая интересы нашего народа в ходе специальной военной операции.

9 мая 1945 года закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, и советский народ, заплативший за Победу миллионами жизней, подарил нам мирное небо над головой. Сегодня, спустя 80 лет, мы вновь видим, как важно беречь правду о той войне и противостоять любым попыткам переписать историю. Наши воины, как и их деды и прадеды, демонстрируют отвагу, стойкость и преданность Отчизне.

Мы чтим ваши подвиги, вашу самоотверженность и несгибаемую волю. Вы – наша гордость, наша совесть и вечный пример для подражания.

Память о Великой Отечественной войне должна остаться в сердцах будущих поколений, а мир и благополучие всегда быть главными ценностями.

Пусть подвиг победителей вдохновляет новые поколения, а память о Великой Отечественной войне объединяет нас в стремлении сохранить суверенитет, мир и справедливость.

Желаем ветеранам крепкого здоровья, участникам СВО – скорейшего возвращения домой, а всем нам – всегда помнить, что «Никто не забыт, и ничто не забыто».

С праздником! С Днём Великой Победы!

Вечная слава героям прошлого и настоящего!