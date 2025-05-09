Деревянные модели военной техники появились в детском саду поселка Кромы

Подарок дошколятам сделал сотрудник ИК-6 УФСИН России по Орловской области, который увлекается резьбой по дереву.

Помощник начальника караула пожарной части исправительной колонии № 6 Сергей Савостиков изготовил к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне копии танка и легендарной «Катюши». Модели были переданы в дар МБДОУ «Детский сад №3». Под руководством воспитателей дети не только изучили технические особенности моделей, но и смогли покатать по дорожкам. Танк и «Катюшу» планируется активно использовать в патриотическом воспитании дошкольников.

В УФСИН России по Орловской отметили, что работа с деревом давно стала любимым хобби Сергея Савостикова. В его творческой копилке множество изделий ручной работы: резные вешалки, скамейки, стулья и другие предметы, созданные в свободное от службы время.

ИА “Орелград”