Около 120 орловских компаний перешли на типовые уставы

Количество фирм с цифровыми уставами продолжает расти.

В Орловской области продолжает расти количество компаний, которые используют для своей деятельности так называемые типовые уставы. Так, по состоянию на 1 марта 2025 года 112 компаний Орловской области, или 29 процентов от общего числа ООО, созданных за последний год в регионе, применяли типовые уставы. А теперь их количество выросло до 123 юридических лиц. Только за последний месяц их доля выросла более чем на три процентных пункта и составила 32 процента от общего числа вновь созданных компаний. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«На сайте ФНС России размещен сервис «Выбор типового устава», предлагающий 36 утвержденных типовых уставов. Сервис прост в использовании. Достаточно ответить на семь вопросов, и он автоматически подберет подходящий типовой устав», – уточнили в областной налоговой службе. Типовые уставы были разработаны для упрощения регистрации обществ с ограниченной ответственностью. Указанный выше сервис поможет оперативно подобрать наиболее оптимальный для каждого бизнеса вариант.

Налоговики подчеркивают, что перейти на уже готовый типовой устав ООО может в любое время, в том числе, при внесении любых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Для этого необходимо подать в регистрирующий орган заявление по установленной форме с указанием номера типового устава и решение участников юридического лица. Регистрация изменений займет всего пять рабочих дней. Использование типового устава имеет рад преимуществ, добавляют налоговики, например, все типовые уставы соответствуют нормам законодательства, поэтому отказ в регистрации из-за ошибок в уставе исключен.

«Типовой устав не нужно распечатывать и подавать на регистрацию, достаточно поставить соответствующую отметку с номером выбранного устава в заявлении на государственную регистрацию, – перечисляют в региональном Управлении ФНС. – Госпошлина при переходе действующей компании на типовой устав не уплачивается, а внесение изменений в сведения об ООО не потребует изменения устава, потому что в типовых уставах не указывается наименование, адрес, размер уставного капитала, виды деятельности».

ИА «Орелград»