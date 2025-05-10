Ливны потратили 20 процентов средств бюджета

Городские власти отчитались об исполнении бюджета за первый квартал.

Администрация города Ливны представила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года. В целом на год он утвержден по доходам в сумме 1,68 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 1,791 миллиарда рублей. Планируемый дефицит на текущий год составляет 110,94 миллиона рублей. Отчет уже изучила Контрольно-счетная палата города. В своем заключении она отмечает необходимость «обеспечения соблюдения финансовым управлением установленных оснований внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета».

То есть, надо соблюдать осторожность при перераспределении бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств в пределах одной целевой статьи между группами, подгруппами, элементами видов расходов и кодами дополнительной классификации расходов бюджета. Согласно отчету, исполнение бюджета за первый квартал 2025 года по доходам составило 329,819 миллиона рублей, по расходам – 355,013 миллиона рублей. Таким образом, дефицит за три месяца составил 25,194 миллиона рублей.

Исполнение бюджета за первый квартал 2025 года по доходам составило 19,8 процента от первоначально утвержденного плана. Доходы города по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 28,8 миллиона рублей, или на 9,6 процента. Наибольшую долю в них составили безвозмездные поступления – за три месяца город получил из вышестоящих бюджетов 226,401 миллиона рублей, или 20,6 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило 103,417 миллиона рублей, или 17,8 процента к годовому плану.

Потратили же местные власти за первый квартал 2025 года 355,013 миллиона рублей, или 20,8 процента от первоначально утвержденного плана. В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 49,941 миллиона рублей, или на 16,4 процента. На собственные, муниципальные программы Ливны потратили уже более 305 миллионов рублей, что составило 85,9 процента всех произведенных расходов города. На реализацию национальных проектов было направлено 31,231 миллиона рублей, в том числе на нацпроект «Молодежь и дети» – 30,39 миллиона рублей, на нацпроект «Семья» – 841 тысяча рублей. Финансирование нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в отчетном периоде не осуществлялось.

ИА «Орелград»