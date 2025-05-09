Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки!  

9.5.2025 | 9:44 Общество

Сенатор Вадим Соколов поздравляет с Днем Победы.

Сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот священный день является символом беспримерного мужества, любви к Родине и торжества добра над злом!

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, но именно в эти годы проявились его несгибаемая воля, сила духа и готовность к самопожертвованию. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу Родины на полях сражений, кто ковал Победу в тылу, восстанавливал страну из пепла. Вечная слава героям! Вечная память павшим!  

Мы, орловцы, безмерно гордимся своими героическими земляками. Тысячи орловцев, проявивших в сражениях отвагу и стойкость, удостоены высоких наград, а нашему городу одним из первых в России присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Мы, наследники победителей, бережно храним эту память и передаём её новым поколениям, чтобы ни одно имя, ни один подвиг не были забыты.  

Сегодня, вспоминая героев прошлого, мы с глубочайшей благодарностью думаем о вас, дорогие ветераны. Ваши мудрость, стойкость и вера в светлое будущее стали для нас моральным ориентиром. Низкий поклон вам  за возможность жить, трудиться и растить детей  в нашей любимой стране! От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, оставайтесь с нами как можно дольше!

В этот великий праздник желаю всем своим согражданам, чтобы наша Родина, выстоявшая в самых суровых испытаниях, преодолела их и сегодня и продолжила идти путём созидания и процветания.

С праздником, дорогие друзья! С юбилеем Великой Победы! Пусть её свет, как маяк, ведёт нас через годы, напоминая о силе народного духа, его единстве и любви к Отечеству!


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