Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки!  

Сенатор Вадим Соколов поздравляет с Днем Победы.

Сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот священный день является символом беспримерного мужества, любви к Родине и торжества добра над злом!

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, но именно в эти годы проявились его несгибаемая воля, сила духа и готовность к самопожертвованию. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу Родины на полях сражений, кто ковал Победу в тылу, восстанавливал страну из пепла. Вечная слава героям! Вечная память павшим!

Мы, орловцы, безмерно гордимся своими героическими земляками. Тысячи орловцев, проявивших в сражениях отвагу и стойкость, удостоены высоких наград, а нашему городу одним из первых в России присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Мы, наследники победителей, бережно храним эту память и передаём её новым поколениям, чтобы ни одно имя, ни один подвиг не были забыты.

Сегодня, вспоминая героев прошлого, мы с глубочайшей благодарностью думаем о вас, дорогие ветераны. Ваши мудрость, стойкость и вера в светлое будущее стали для нас моральным ориентиром. Низкий поклон вам за возможность жить, трудиться и растить детей в нашей любимой стране! От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, оставайтесь с нами как можно дольше!

В этот великий праздник желаю всем своим согражданам, чтобы наша Родина, выстоявшая в самых суровых испытаниях, преодолела их и сегодня и продолжила идти путём созидания и процветания.

С праздником, дорогие друзья! С юбилеем Великой Победы! Пусть её свет, как маяк, ведёт нас через годы, напоминая о силе народного духа, его единстве и любви к Отечеству!